Microsoft naprawił funkcje Recall - może nie będzie tak strasznie

Funkcja Recall od Microsoft szybko zdobyła popularność w Internecie. Nowa usługa AI na systemy Windows nie została ciepło przyjęta. Microsoft obiecał naprawić to co nie spodobało się ludziom.

Microsoft w odpowiedzi na negatywne reakcje dotyczące działania funkcji Recall wprowadził poważne zmiany w zasadach korzystania z funkcji. Microsoft wsłuchał się w głos krytyków i poprawił działanie aplikacji.

Dla przypomnienia: funkcja Recall to usługa AI, automatycznie wykonująca zrzuty ekranu komputera co pięć sekund. Dzięki zapisanej historii użytkownik może wrócić do dowolnego momentu swojej pracy, wydając komendę chatbotowi Copilot AI.

Co zmienił Microsoft w usłudze Recall?

Przy wprowadzaniu poprawek skupiono się głównie na bezpieczeństwie działania aplikacji.

W nowej wersji Recall będzie automatycznie wyłączona - aby została aktywowana musisz wyrazić na to zgodę.

- aby została aktywowana musisz wyrazić na to zgodę. Do używania funkcji Recall konieczna będzie weryfikacja twarzy z pomocą Windows Hello lub odcisku palca.

twarzy z pomocą Windows Hello lub odcisku palca. Zebrane dane będą szyfrowane do momentu potwierdzenia tożsamości użytkowniku.

Recall będzie informował i przypomniał o swoim działaniu.

Użytkownik może pauzować, filtrować i usuwać wybrane fragmenty historii.

Historia zapisana przez Recall jest gromadzona na dysku urządzenia i nie wysyła zapisanych danych do Microsoft.

Poprawki naniesione przez Microsoft pokazują, że warto sprzeciwiać się narzucanej polityce korporacji. Pozostaje mieć nadzieje, że Microsoft odpowiednio zadba o szyfrowanie danych zebranych przez Recall i wykradnięcie danych wcale nie będzie tak proste, jak w ostatnio opisanym przykładzie.

Zobacz: Sądzisz, że to zabezpieczy twojego laptopa? Mylisz się

Zobacz: Microsoft ma problem. Ludzie wracają do Windowsa 10

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock | Qcon

Źródło tekstu: digitaltrends, windows | oprac. wł.