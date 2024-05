Microsoft ma problem. Ludzie wracają do Windowsa 10

Użytkownicy nie chcą korzystać z Windowsa 11. Zamiast tego coraz chętniej wracają do Windowsa 10.

Podobno wielcy artyści doceniani zostają dopiero po śmierci, a kolejne wersje Windowsa dopiero po premierze następcy. Nowe edycje okienek od Microsoftu rzadko spotykają się z ciepłym przyjęciem i potrzebują czasu, by użytkownicy nabrali do nich sympatii. W przypadku Windowsa 11 trend ten wydaje się jednak iść w niepokojącym kierunku.

Użytkownicy nie chcą Windowsa 11. Wracają do dziesiątki

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Statcounter, odsetek użytkowników korzystających z Windowsa 11 spada. W lutym 2024 najnowsza wersja systemu posiadała rekordowe 28,16 procent udziału w rynku. W kwietniu 2024 wynik ten spadł do raptem 26 procent. Różnica na pierwszy rzut oka niewielka, jednak sam trend z perspektywy Microsoftu z pewnością jest niepokojący.

W takim razie z czego korzystają użytkownicy zamiast Windowsa 11? Wygląda na to, że wielu z nich wraca po prostu do starszej wersji systemu. W czasie, kiedy popularność najnowszych okienek ciągle spada, udział Windowsa 10 zaczął ponownie rosnąć. W styczniu 2024 korzystało z niego 66,47 procent użytkowników, natomiast w kwietniu 2024 było to już 70,04 procent.

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Windows 10 wiecznie wspierany nie będzie. Data zakończenia wsparcia dla "dziesiątki" przewidziana jest na październik 2025. Później użytkownicy zostaną zostawieni sami sobie - nie tylko nie będą otrzymywać nowych funkcji, ale nawet podstawowych aktualizacji bezpieczeństwa. Jeśli do tej pory Microsoft nie przekona ich w jakiś sposób do migracji na Windowsa 11, sytuacja stanie się cokolwiek problematyczna i to nie tylko dla giganta z Redmond.

Zobacz: Windows wyświetli nowy znak wodny. Kiedy go zobaczysz?

Zobacz: Reklamy w Windowsie. Zaraz pojawią się też u Ciebie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Friemann / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Neowin, Statcounter