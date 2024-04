Reklamy w Windowsie. Zaraz pojawią się też u Ciebie

Jeszcze nie pojawiły się u Ciebie reklamy w menu start Windowsa 11? Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. Za chwilę się to zmieni.

Wielokrotnie pisaliśmy w ostatnim czasie o pojawiających się reklamach w Windowsie 11. Wcześniej zostały one zauważone w testowych wersjach systemu, ale najnowsza aktualizacja to zmienia. Za chwilę Ty też je zobaczysz na swoim komputerze.

Reklamy w Windows 11

Oczywiście Microsoft nie nazywa tego reklamami. Według firmy z Cupertino są to rekomendacje. Jednak nazewnictwo nie ma tu żadnego znaczenia. Reklamy to reklamy, i w tym przypadku pojawiają się one w menu start.

Reklamy pojawiają się u użytkowników po zainstalowaniu aktualizacji o oznaczeniu KB5036980. Wprowadza ona dużo nowości do systemu, w tym między innymi lepsze widżety na ekranie blokady i poprawione wyświetlanie zainstalowanych aplikacji w menu start. Jedną z nowości jest też wyświetlanie aplikacji rekomendowanych, czyli po prostu reklam.

Microsoft twierdzi, że rekomendacje będą pochodzić tylko i wyłącznie z Microsoft Store. Aplikacje mają być autorstwa małego grona zaufanych deweloperów, ale nie wiemy, co to dokładnie oznacza. W testowej wersji Windowsa 11 użytkownicy widzieli między innymi reklamy przeglądarki Opera, co może trochę dziwić, biorąc pod uwagę, jak firma z Cupertino mocno promuje Edge.

Na szczęście jest też dobra informacja. Po zainstalowaniu aktualizacji rekomendowane aplikacje są domyślnie włączone, ale da się je wyłączyć. W tym celu musicie przejść do ustawień personalizacji, menu start i tam dezaktywować pokazywanie rekomendowanych appek. Po tym już nie powinny się więcej pojawiać.

Źródło zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com, Twitter (@PhantomOfEarth)

Źródło tekstu: ExtremeTech