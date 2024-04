Rewolucyjna funkcja Windowsa tylko dla wybranych?

W tym roku Windows 11 zostanie wzbogacony o nową, rewolucyjną funkcję. Jednak nie każdy z niej skorzysta, jak wynika z najnowszych informacji.

Tegorocznym hitem mają być tzw. AI PC, czyli komputery, które jeszcze w większym zakresie będą korzystały z możliwości sztucznej inteligencji. Jednak zanim to nastąpi, konieczne są zmiany w samym systemie Windows. Jedna z zapowiadanych nowości może być bardzo ograniczona.

AI Explorer tylko dla wybranych

Na Twitterze pojawiły się prawdopodobne wymagania do funkcji AI PC, którą Microsoft nazwał AI Explorer. Ta ma się pojawić wraz z tegoroczną, dużą aktualizacją Windowsa. Jeśli informacje są prawdziwe, to skorzystają z niej tylko posiadacze nowych komputerów z układem Qualcomm Snapdragon X Elite. Te wymagani to:

układ ARM64

16 GB pamięci RAM

dysk o pojemności co najmniej 225 GB

układ NPU w Snapdragon X Elite (HWID QCOM0D0A)

Jak widać, wymagania bardzo jasno określają, że do skorzystania z AI Explorer będzie wymagany konkretnie najnowszy układ firmy Qualcomm. Na razie zapowiada się, że nowość nie będzie dostępna na procesorach AMD i Intela, ale to może się jeszcze zmienić, więc nie ma powodów do paniki. Obie firmy mają zaprezentować układy z mocniejszymi jednostkami NPU, które pozwolą lokalnie obsługiwać AI.

Turns out Windows 11 build 26100 (purported 24H2 RTM) contains the AI Explorer requirements 📃 baked into the OS

💠 ARM64 CPU

💠 16GiB of RAM

💠 225GiB system drive (total, not free space)

💠 Snapdragon X Elite NPU (HWID QCOM0D0A)

I guess that's one way to drive ARM64 adoption 😶‍🌫️ pic.twitter.com/ZbQf4KY1BN — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) April 18, 2024

A czym jest AI Explorer? To narzędzie wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji, które będzie wykorzystywać w pełni naturalny język. Ma pomóc nam w znalezieniu plików, programów, a nawet poprzednich rozmów we wszystkich aplikacjach zainstalowanych na komputerze. Załóżmy, że 2 tygodnie temu rozmawialiśmy ze znajomym o filmie, ale nie pamiętamy jego nazwy. Dzięki AI Explorer wystarczy zapytać "jaki film Adam chwalił 2 tygodnie temu" i system powinien udzielić nam odpowiedzi.

