Windows 10 wyświetla pełnoekranowe reklamy, ale nie to jest najzabawniejsze

Nadal nie korzystasz z Windowsa 11? Microsoft chce to zmienić i w tym celu wyświetli nawet pełnoekranową reklamę nowego systemu. Jednak nie to jest w tym najzabawniejsze.

Windows 11 od jakiegoś czasu potrafi wyświetlać reklamy, np. w menu start w formie proponowanych aplikacji. Jednak starszy i popularniejszy system, czyli Windows 10, również to robi, chociaż w innej formie. Microsoft zaczął wyświetlać użytkownikom pełnoekranowe zachęty do zainstalowania Windowsa 11 i to nawet wtedy, gdy ich komputer nie spełnia wymagań.

Pełnoekranowa reklama Windowsa 11

Już kilku użytkownikom Windowsa 10 wyświetliła się pełnoekranowa reklama, która zachęcała ich do zainstalowania Windowsa 11. Co szczególnie zabawne, to fakt, że pojawiła się ona nawet na komputerach, które nie spełniają wymagań nowego systemu operacyjnego. Zresztą mechanizm odpowiedzialny za ten komunikat doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo sam o tym informuje.

Twój komputer nie kwalifikuje się do aktualizacji do Windowsa 11, ale będzie otrzymywał poprawki błędów i bezpieczeństwa dla Windowsa 10 do końca wsparcia 14 października 2025 roku.

- brzmi komunikat.

Tak agresywne podejście firmy z Redmond nie dziwi. Windows 11 nie tyle nie zyskuje na popularności, ile według niektórych statystyk wręcz traci. Nadal najpopularniejszy jest Windows 10, z którego korzysta prawie 70 proc. użytkowników komputerów. Wynika to przede wszystkim z wysokich wymagań jedenastki, w tym w miarę nowego procesora oraz obsługi TPM 2.0.

Co w takim razie mogą zrobić użytkownicy, którzy nie spełniają wymagań Windowsa 11? Albo nadal korzystać z dziesiątki, nawet gdy skończy się oficjalne wsparcie, albo kupić nowy komputer, na którym na da się zainstalować nową wersję systemu.

