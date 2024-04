Więcej reklam w Windowsie. Pojawiły się w nowym miejscu

Z jednej strony Microsoft chce nas za wszelką cenę przekonać do przesiadki na Windowsa 11, a z drugiej robi wiele, aby nas do tego zniechęcić. Jeszcze więcej reklam w menu start jest tego świetnym przykładem.

Windows 11, pomimo już 2,5 roku na rynku, wciąż nie zyskał szerokiego grona fanów. Większość użytkowników nadal korzysta z Windowsa 10. Microsoft za wszelką cenę stara się to zmienić i gdzie tylko może, tam zachęca nas do przesiadki. Jednocześnie firma z Redmond podejmuje decyzje, które skutecznie do jedenastki zniechęcają, np. dodawanie reklam do menu start.

Reklamy w Windowsie 11

Reklamy w Windowsie 11 nie są niestety niczym nowym. Użytkownicy systemu mogą na nie trafić w kilku miejscach, a teraz do listy zostało dodane kolejne. Materiały promocyjne ponownie pojawiły się w menu start, chociaż w sekcji, gdzie do tej pory nie były dostępne.

Mowa o sekcji elementów rekomendowanych. Do tej pory pojawiały się tam appki oraz pliki, do których — zdaniem Windowsa — chcemy mieć szybki dostęp. Nie ma co się oszukiwać, raczej korzystaliśmy z tego rzadko. Jednak teraz Microsoft chce tam wrzucić reklamy w postaci rekomendowanych aplikacji, np. przeglądarki Opera. Ta pojawiła się już u niektórych użytkowników i jest podpisana jako "promoted", czyli promowana.

Looks like the Start menu's Recommended section will be getting app promotions, similar to suggested apps in Start in Windows 10. This can be toggled off from Settings (Show recommendations for tips, app promotions, and more). pic.twitter.com/zYYnTKs9qw — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) April 9, 2024

To coś nowego, bo do tej pory firma z Redmond promowała przede wszystkim swoje własne usługi, zachęcając np. do skorzystania z pakietu Office lub przeglądarki Edge. Promowanie konkurencyjnego rozwiązania to już reklama pełną gębą. Na szczęście w sekcji ustawień da się to wyłączyć, ale nie zdziwię się, jak z czasem nie będzie to możliwe.

