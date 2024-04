Nowa aktualizacja Windowsa 10 zainstaluje się sama, ale dużo zmienia

Microsoft wydał nową, zbiorczą aktualizację do systemu Windows 10. Paczka oznaczona jako KB5036892 automatycznie zainstaluje się na naszych komputerach. Co zmienia?

Już teraz wszyscy użytkownicy Windowsa 10 mogą sprawdzić, czy dostępna jest dla nich najnowsza aktualizacja KB5036892. Musicie jednak wiedzieć, że jeśli wyszukacie ją w Windows Update, to zainstaluje się ona automatycznie. Jednak nie ma powodów do obaw. Poprawia ona kilka błędów i wprowadza dwie nowości.

Co nowego w aktualizacji KB5036892?

Pierwsza zmiana to możliwość ustawienia tapet Windows Spotlight już nie tylko na ekranie logowania do systemu operacyjnego, ale także na głównym pulpicie. Dzięki temu codziennie możemy oglądać nowe zdjęcie, wybrane przez Microsoft. Aby włączyć tę funkcję, należy udać się do ustawień personalizacji i tam włączyć Windows Spotlight na pulpicie.

Druga zmiana to możliwość wyświetlania większej liczby informacji na ekranie logowania do systemu. Windows 10 może od teraz pokazywać tam pogodę, wyniki sportowe, informacje o korkach, a nawet kursy walut czy konkretnych spółek. Od nas zależy, co chcemy mieć wyświetlane.

Poza tym aktualizacja KB5036892 do Windowsa 10 wprowadza też 23 poprawki, w tym między innymi:

Ta aktualizacja rozwiązuje problem dotyczący klawiatury dotykowej. Czasami się ona nie otwiera.

Podczas logowania może zostać wyświetlony komunikat z zaproszeniem do uaktualnienia do systemu Windows 11. Ten komunikat pojawia się tylko wtedy, gdy urządzenie kwalifikuje się do uaktualnienia.

Nowość! Ta aktualizacja dodaje wyróżnienia wyszukiwania do pola wyszukiwania na pasku zadań dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Po zainstalowaniu aktualizacji system Windows 10 22H2 zostanie zaktualizowany do buildu 19045.4291, a Windows 10 21H2 do 19044.4291.

Źródło zdjęć: Daniel Chetroni / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer