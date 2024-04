Microsoft odpala tryb gamingowy. Zminimalizuje zużycie RAM-u

Coraz więcej graczy korzysta z dwóch lub większej liczby monitorów. Sam należę do tego grona. Jeśli gram, to na jednym ekranie mam uruchomioną grę, a na drugim najczęściej coś oglądam, np. stream na Twitchu. Oznacza to, że korzystam z przeglądarki, którą w moim przypadku jest Microsoft Edge. Nowa funkcja pozwoli ograniczyć to, ile pamięci RAM zużywa program.

W testowej wersji Microsoft Edge pojawiła się nowa sekcja ustawień. W niej możliwe jest wybranie, jak dużo pamięci RAM może zużywać przeglądarka. Na komputerze z 16 GB pamięci RAM da się ustawić od 1 do maksymalnie 16 GB. Jednak firma z Redmond ostrzega, że wybranie zbyt małej wartości może skończyć się spowolnioną pracą programu, więc warto zachować pewien umiar.

Co ciekawe, razem z ogranicznikiem zużycia pamięci RAM możliwe jest wybranie jeszcze jednej opcji. Edge może zużywać mniej RAM-u zawsze lub tylko wtedy, gdy na komputerze uruchomiona jest jakaś gra. Właśnie dlatego nowość można określić mianem trybu gamingowego. Ewidentnie została ona stworzona z myślą o graczach.

A new section on the Settings page could let you control how much RAM Edge can use, you can also choose whether this control is activated only when you are playing a game or always:https://t.co/YiCu5igL0U pic.twitter.com/pE29PI6FfR