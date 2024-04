Google wie, co robisz w trybie incognito. Zgodziło się usunąć dane

Google usunie dane użytkowników zebrane za pośrednictwem trybu incognito. To efekt złożonego przeciwko gigantowi pozwu.

Częstym problemem wśród użytkowników Internetu jest brak zrozumienia, jak działa tzw. tryb incognito w przeglądarkach internetowych. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jego działanie ogranicza się wyłącznie do danych, które zostawiamy za sobą na komputerze, tj. nie jest zapisywana historia, ciasteczka i inne dane tymczasowe. W żaden sposób nie maskuje on naszej aktywności przed dostawcą Internetu oraz właścicielami witryn, na które zaglądamy. Do tych samych danych dostęp mają także twórcy wykorzystywanej przez nas przeglądarki.

Google wprowadzało w błąd użytkowników. Teraz musi usunąć ich dane

Jak się okazuje, wspomniani twórcy - przynajmniej niektórzy - mają swój udział w rozprzestrzenianiu i podtrzymywaniu błędnego wyobrażenia na temat trybu incognito. Przeciwko Google wystosowano pozew zbiorowy, w którym zarzucono gigantowi wprowadzanie w błąd użytkowników przeglądarki Chrome. Stosowany przez giganta opis wspomnianej funkcji miał bowiem celowo pomijać fakt, że nasza aktywność w Internecie nadal pozostaje widoczna dla właścicieli witryn, tym samym dając błędne wyobrażenie na temat działania trybu prywatnego oraz zakresu oferowanej przez niego ochrony.

Google nie zgadzało się ze stawianymi zarzutami, ale zdecydowało się pójść w tej sprawie na ugodę. Jedną z konsekwencji całego zajścia była zmiana opisu trybu incognito w przeglądarce Chrome. Jak się jednak okazuje, to nie koniec całej sprawy - dodatkowo gigant z Mountain View zgodził się na usunięcie zgromadzonych za pomocą trybu incognito danych. Najstarsze mają pochodzić z 2016 roku.

Żeby jednak nie było zbyt różowo, to oczywiście nie oznacza, ze gigant z Mountain View przestał monitorować naszą aktywność w trybie incognito. Teraz jednak, po wprowadzeniu zmian do Chrome'a, użytkownicy cichaczem przeglądający Internet powinni być tego faktu świadomi i zgadzać się na to, że Wielki Brat patrzy (przynajmniej w teorii), więc wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Zobacz: Apple, Google i Meta łamią unijne prawo? Komisja Europejska już to bada

Zobacz: Google odejdzie do lamusa? Użytkownicy są zbyt leniwi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: gioele piccinini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wall Street Journal,