Windows wyświetli nowy znak wodny. Kiedy go zobaczysz?

W tym roku Windows 11 otrzyma dużą aktualizację w postaci wersji 24H2. Ta wprowadzi wiele nowości, w tym sporo związanych ze sztuczną inteligencją. Nowe laptopy z jednostkami NPU (Neural Processing Unit), które fabrycznie będą miały zainstalowaną tę wersję, określane są mianem AI PC. Jednak nie każdy sprzęt będzie spełniał wymagania związane ze sztuczną inteligencją. Co wtedy?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że funkcje związane z AI (np. AI Explorer) mają określone wymagania w Windowsie 11 24H2. Tak wynika z testowej wersji, oznaczonej jako build 26100. Co więcej, system będzie miał specjalny mechanizm sprawdzania, czy komputer spełnia te wymagania. Jeśli nie, to wyświetli stosowne powiadomienie w postaci znaku wodnego.

Looking at bits present in insider build 26200, AI Explorer indeed checks these requirements and if they aren't met, a warning will be present in its overlays. You can however skip the check altogether by disabling ID 48486440. This only disables AIX making the check, not the API https://t.co/XmnjzCZqEw