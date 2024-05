Windows 11 z kolejnymi zmianami. Dotyczą ważnej funkcji

Microsoft po raz kolejny dłubie przy jednej z kluczowych funkcji Windowsa. Tym razem na tapecie znalazł się Eksplorator plików, czyli de facto najważniejszy element systemu, z którego użytkownicy korzystają na co dzień. Co nas czeka?

Na całe szczęście nic szczególnie drastycznego. Wygląda na to, że programiści z Redmond szykują się jedynie do lekkiego przearanżowania sposobu, w jaki wyświetlane są elementy na ekranie domowym Eksploratora. Kategorie z najnowszymi oraz ulubionymi plikami będą się pojawiać na osobnych kartach. Do tego dojdzie nowa kategoria przeznaczona na udostępnione pliki.

File Explorer's Home page will be getting some updates soon! The way sections appear is being updated (complete with fancy visuals if there is nothing in them) and a new "Shared" section is being added. (disabled by default, Beta 22635.3640.) pic.twitter.com/kamy1T4sSN