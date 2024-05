Zdradliwa aplikacja Microsoftu. Naprawi komputer, ale tego nie chcesz

Microsoft PC Manager to dość nowa aplikacja, która ma za zadanie naprawić i oczyścić nasz komputer. Jednak robi rzeczy, których użytkownicy raczej by nie chcieli.

Microsoft PC Manager to stosunkowo nowa aplikacja. Została wprowadzona w styczniu tego roku. Stworzył ją niewielki zespół programistów z Redmond, ale na tyle spodobała się szefostwu, że trafiła do użytkowników. Jej zdaniem jest sprzątanie naszych komputerów. Można ją traktować jako taki CCleaner, ale od Microsoftu. Szkoda, że kilka funkcji budzi niemałe kontrowersje.

Microsoft sprzątnie komputer, ale po swojemu

Co robi Microsoft PC Manager? Między innymi zwalnia pamięć RAM oraz miejsce na dysku. To drugie między innymi poprzez usunięcie plików tymczasowych oraz pamięci podręcznej usługi Windows Update. Generalnie aplikacja ma uwolnić zasoby komputera i w ten sposób przyspieszyć jego pracę.

Najnowsza wersja aplikacji wprowadza kilka usprawnień, w tym między innymi tryb ciemny na Windowsach 10 i 11, zarządzanie folderem pobrane, przeszukiwanie plików o dużym rozmiarze czy też duplikatów. Jednocześnie funkcja naprawiana doczekała się usprawnienia, które może budzić wątpliwości i na pewno większość użytkowników nie chciałby iść za sugestią Microsoft PC Manager.

Chodzi o silnik wyszukiwania w przeglądarce Edge. Microsoft PC Manager uważa, że przełączenie się na Google jest błędem i należałoby z powrotem ustawić Binga. Co więcej, sugeruje naprawienie tego błędu, jakby to w ogóle miałby być błąd. To oczywiście drobiazg, ale dość zabawny. Jak widać, firma z Redmond nadal stara się na każdy możliwy sposób wcisnąć nam swoją wyszukiwarkę, która — mówiąc bardzo delikatnie — nie ma podjazdu do Google'a.

Źródło zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Windows Latest