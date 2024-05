Microsoft zaś majstruje przy menu Start. Dojdzie nowa funkcja

Choć od jego premiery minęły już trzy lata, Windows 11 nadal budzi masę kontrowersji wśród użytkowników. Jednym z bardziej problematycznych obszarów jest nowe menu Start, które pod wieloma względami okazuje się mniej funkcjonalne od tego znanego z poprzedników. Wygląda jednak na to, że Microsoft planuje coś z tym fantem zrobić.

Albacore, jeden z użytkowników serwisu X, odnalazł w wersji testowej Windows 11 (build 26212) nową funkcję "Start Menu Companions". Jej aktywacja wprowadza dodatkowy panel, wyświetlający się obok menu start. Znajdziemy na nim zestaw prostych widżetów, np. z informacjami o pogodzie albo notowaniami giełdowymi.

It's time for the Start menu to become extensible!✨

Windows 11 β build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked ➡️ or ⬅️) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo 😊 pic.twitter.com/FddrpC99h3