Microsoft szykuje nowość. Docenią ją użytkownicy smartfonów

Microsoft potwierdził, kiedy uruchomi swój sklep z aplikacjami na Androida i iOS. Skorzystamy z niego już w wakacje.

Podczas konferencji Bloomberg Technology Summit firma Microsoft zafundowała nam prawdziwą bombę. Już w lipcu 2024 zostanie uruchomiony sklep z grami dla platform Android i iOS. Co znajdziemy w ofercie i czy jest na co czekać?

Xbox z własnym sklepem na Androida i iOS

Jak na razie wiemy nieco zbyt mało, by wydawać takie wyroki. Sarah Bond, prezes Xboksa, potwierdziła, że na użytkowników czekają gry z portfolio firmy Microsoft. Dwoma wymienionymi tytułami były Angry Birds i Minecraft, choć można podejrzewać, że oferta na start będzie jednak odrobinę szersza.

Przede wszystkim jednak interesująca wydaje się deklaracja, że sklep zostanie udostępniony dla użytkowników na całym świecie. Nie jest to problem w przypadku Androida, gdzie na dobrą sprawę nie istnieją żadne ograniczenia dla aplikacji instalowanych przez użytkowników na własną rękę. Co innego na iOS, gdzie alternatywne sklepy z aplikacjami oraz opcja instalowania aplikacji spoza sklepu udostępnione zostały wyłącznie dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej.

Prawdopodobnie nie poznamy odpowiedzi na to pytanie, dopóki nowy sklep nie zostanie oficjalnie uruchomiony. To powinno nastąpić już za dwa miesiące, jednak mimo to polecałbym uzbroić się w cierpliwość - niewykluczone, że początkowo nowa platforma wystartuje wyłącznie na wybranych rynkach.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google