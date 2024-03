Tak wygląda nowy Xbox. Wyciekły zdjęcia

Wyciekły zdjęcia nowej konsoli Xbox. Niestety, nie jest to model, na który liczyło część fanów marki.

Od dłuższego czasu krążyły plotki o nowych urządzeniach, nad którymi pracuje Microsoft. Jednym z nich ma być handheld, ale na jego temat tak naprawdę niewiele wiemy. Druga konsola to nowa wersja Xbox Series X i to właśnie ona pojawiła się na nowych zdjęciach, do których dotarł serwis eXputer.

Nowy Xbox Series X

Nowy Xbox Series X to nie jest niestety żadna wersja Pro, która oferowałaby mocniejsze podzespoły. To po prostu biały model, który pozbawiony jest czytnika płyt. Można go określić mianem Xbox Series X Digital. Poza tym urządzenie prezentuje się niemal tak samo, jak zwykła wersja z napędem Blu-ray.

Nie oznacza to, że nowy Xbox nie przeszedł kilku zmian, chociaż szczegóły nie są znane. Konsola podobno zaoferuje trochę odświeżony system chłodzenia, dzięki któremu może być nieznacznie mniejsza od zwykłego modelu. Natomiast wszystkie podzespoły, które odpowiadają za wydajność, nie mają się różnić niczym, co wpływałoby na ich moc obliczeniową.

Xbox Series X Digital zapewne będzie dostępny w cenie niższej niż zwykła konsola. Prawdopodobnie powinnyśmy spodziewać się kwoty w okolicach 400-450 dolarów, bowiem standardowy Xbox Series X wyceniony jest na 500 dolarów.

