Jednak trwają prace nad nowym Xbox Series X, ale to nie to, co myślisz

Sony jeszcze w tym roku zamierza wydać PlayStation 5 Pro. Tymczasem Microsoft zapowiedział, że nie planuje podobnego kroku w przypadku konsol Xbox Series X/S. Co prawda miały trwać nad nimi prace, ale firma z Redmond ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowała. Nie oznacza to, że nowy Xbox Series X nie trafi do sklepów. Po prostu nie będzie tym, czego się spodziewacie.

Nowy Xbox Series X

Najnowsze plotki sugerują, że jeszcze w tym roku w sklepach pojawi się nowa wersja Xbox Series X. Konsola ma być dostępna w kolorze biały i bez wbudowanego czytnika płyt. Zatem ma to być urządzenie jak Xbox Series S, ale o wydajności Series X. Poza tym sprzęt ma doczekać się kilku mniejszych usprawnień, jak chociażby nowy radiator oraz złącze Nexus.

Według nieoficjalnych informacji konsola ma trafić do sprzedaży na przełomie czerwca i lipca, ale nic nie jest jeszcze pewne i plany mogą się zmienić. Cena pozostaje tajemnicą, ale skoro będzie to Xbox Series X bez napędu optycznego, to zapewne model ten będzie tańszy od standardowego wariantu. W przypadku PS5 różnica to 50 dolarów, ale biały Xbox może być tańszy nawet o 100 dolarów.

Microsoft wprowadził już czarną wersję Xbox Series S, więc biały model Xbox Series X nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki i należy traktować je ze sporym dystansem.

