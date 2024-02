Nowy Xbox ma przynieść największy skok technologiczny w historii

Xbox puścił parę z ust w sprawie nowej konsoli. Ta, według zapowiedzi Phila Spencera, ma przynieść największy technologiczny skok w historii marki.

Od kilku dni słyszymy różne plotki na temat następnej konsoli z serii Xbox. Najpierw dotarły do nas informacje, według których Microsoft chce wykorzystać podzespoły Intela do budowy nowego urządzenia. Następnie, że z podpisanego między firmami listu intencyjnego nic nie wyszło i ostatecznie kontrakt może trafić ponownie do AMD lub NVIDII.

Generalnie prace nad konsolą mają być chaotyczne i mocno opóźnione względem Sony. W pewnym momencie nawet rozważano, czy w ogóle rywalizować na rynku konsol nowej generacji. Tymczasem zupełnie inną narrację przedstawia Phil Spencer, czyli szef Xboxa.

Nowy Xbox ma być potężną konsolą

W trakcie specjalnego podcastu Phil Spencer nie powiedział wiele na temat nowej konsoli Xbox. Jednak da się wyczuć, że jego słowa mają być pewnego rodzaju uspokojeniem i odpowiedzią na niepokojące plotki. Zdaniem szefa Xboxa kolejna generacja sprzętu nie tylko powstaje, ale przyniesie największy skok technologiczny w historii marki. Poza tym urządzenie zaoferuje kompatybilność wsteczną oraz cross-play z PC-tami.

Co ciekawe, Phil Spencer powiedział też, że Microsoft chce oferować sprzęt, który przyciąga użytkowników ze względu na swoją wyjątkowość. Niektórzy połączyli to z pogłoskami, według których firma z Redmond ma pracować nad handheldem, czyli konsolą przenośną.

Dodatkowo szef Xboxa przyznał, że trwają prace nad poprawą działania Windowsa 11 na konsolach przenośnych typu ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion GO. W naszych recenzjach tych sprzętów wielokrotnie podkreślaliśmy, że właśnie system operacyjny, który nie jest przystosowany do 7- lub 8-calowych ekranów dotykowych, jest ich największą wadą. Wkrótce ma się to zmienić.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anthony McLaughlin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot