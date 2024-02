Niepokojące informacje na temat nowego Xboxa. To może być klapa

Docierają do nas bardzo niepokojące informacje na temat kolejnej generacji Xboxa. Jeśli są prawdziwe, to przyszła konsola Microsoftu może już na starcie przegrać z konkurencją.

Kolejna generacja konsol już na samym starcie może zostać przegrana przez Microsoft. Docierają do nas bardzo niepokojące informacje na temat prac nad urządzeniem. Te mają być bardzo chaotyczne i przede wszystkim mocno opóźnione względem Sony.

Microsoft nie radzi sobie z nowy Xboxem?

Do ciekawych informacji dotarł Moore's Law is Dead. Skontaktował się za aż trzema różnymi źródłami, jednym z Intela i dwoma z Microsoftu, które przekazały mu niepokojące informacje na temat prac na Xboxem nowej generacji.

Zacznijmy od Intela. Kilka dni temu sam pisałem, że Microsoft ma rozważać zmianę dostawcy głównych podzespołów. Faworytem był właśnie niebieski producent. Między korporacjami miało nawet dojść do podpisania listu intencyjnego. Rzecz w tym, że firma z Redmond miała się z niego wycofać. Intel prawdopodobnie nie będzie dostarczał elementów do konsoli, co miało być dla nich źródłem dużej frustracji. Kontrakt mógł wrócić do AMD. Możliwe, że rozważana jest też NVIDIA.

Z kolei źródła z Microsoftu sugerują, że prace nad konsolą są mocno opóźnione. Amerykanie mają być co najmniej o rok w tyle względem Sony, a przynajmniej jeśli chodzi o prace nad SoC. Co więcej, menadżerowie mieli się zastanawiać, czy firma z Redmond jest w ogóle stanie konkurować w kolejnej generacji konsol.

Ostatecznie miała zapaść decyzja, aby nowego Xboxa stworzyć, ale samo to, że rozważana była inna opcja, jest już jasną sugestią, jak do całej sprawy podchodzi Microsoft. Trzeci informator przekazał też informację, że najwcześniej nowy Xbox mógłby zadebiutować w 2027 roku. Tymczasem w przypadku Sony pojawiają się plotki o premierze PlayStation 6 już w 2026 roku.

Źródło zdjęć: Alex Van Aken / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead