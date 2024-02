Tyle ma kosztować PlayStation 5 Pro. Zapowiada się hit

Prawdopodobnie pod koniec roku zadebiutuje PlayStation 5 Pro. Ile będzie kosztować konsola? Zdradził to znany informator.

W tej generacji, identycznie jak w poprzedniej, Sony szykuje usprawnioną wersję swojej konsoli. PlayStation 5 Pro, jak wskazują plotki, ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a konkretnie pod jego koniec, tuż przed okresem świątecznym. Ile przyjdzie nam za nią zapłacić? Do prawdopodobnej ceny dotarł znany w branży informator.

Cena PlayStation 5 Pro

W najnowszym filmie prawdopodobną cenę PlayStation 5 Pro podał twórca z kanału Moore's Law is Dead. Mowa o prawdopodobnej cenie, bo na razie to tylko plotki. Co prawda jest to dość znany informator w branży technologicznej i ma na swoim koncie wiele potwierdzonych z czasem pogłosek, ale zdarzyło mu się też kilka razy przestrzelić. Dlatego do możliwej ceny PS5 Pro warto podchodzić z dużym dystansem.

Według jego wiedzy PlayStation 5 Pro ma trafić do sprzedaży w cenie 499 dolarów w wersji bez czytnika płyt Blu-ray. Tym samym Sony musiałoby obniżyć cenę zwykłego modelu Slim z napędem do 449 lub nawet 399 dolarów. W każdy razie PS5 Pro bez Blu-ray ma kosztować tyle, ile aktualnie PS5 Slim z czytnikiem płyt.

Jeśli chodzi o specyfikację, to poprawie ma ulec przede wszystkim układ graficznych, który otrzyma albo 60, albo 56 jednostek CU. Zwykła wersja PS5 ma ich 36, więc wzrost wydajności powinien być znaczący. Poza tym procesor ma mieć wyższe taktowanie, a 16 GB pamięci GDDR6 14 Gbps zostanie zastąpionych przez szybsze kości 18 Gbps. Możliwe jest też wykorzystanie dodatkowego układu NPU (Neural Processing Unit).

