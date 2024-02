Tak ma wyglądać PlayStation 5 Pro. Sony szykuje potężną konsolę

Nie jest tajemnicą, że Sony pracuje nad PlayStation 5 Pro. Konsola prawdopodobnie trafi do sprzedaży pod koniec 2024 roku. Właśnie poznaliśmy jej możliwą specyfikację.

Prawdopodobną specyfikację konsoli PlayStation 5 Pro ujawnił twórca z kanału Moore's Law is Dead. Jest on dobrze znany w branży i ma na koncie wiele potwierdzonych z czasem przecieków, ale należy też zaznaczyć, że nie wszystkie jego informacje były precyzyjne. Dlatego do poniższych rewelacji należy podchodzić z pewnym dystansem.

Specyfikacja PlayStation 5 Pro

Według wiedzy YouTubera prace nad PlayStation 5 Pro zakończyły się już mniej więcej rok temu i urządzenie czeka na moment, w którym Sony zdecyduje się na oficjalną zapowiedź i rynkową premierę. Co ciekawe, Japończycy cały czas nie mają być w 100 proc. przekonani, że chcą, aby urządzenie trafiło do sprzedaży. Jednak ma być na to spora szansa.

PS5 Pro ma korzystać z usprawnionego układu Viola, który będzie oferował między innymi 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor z architekturą Zen 2. Ten ma mieć podwyższone taktowanie do 4,4 GHz. Jeśli chodzi o pamięć podręczną, to możemy oczekiwać 64 KB L1 na rdzeń, 512 KB L2 na rdzeń oraz 8 MB L3 w całości (po 4 MB na CCX). Układ ma powstać w litografii 4 nm, a produkcją zajmie się TSMC.

Jednak w tym przypadku ważniejszy jest układ graficzny. W PS5 Pro Sony ma wykorzystać w pełni odblokowany rdzeń z 60 CU (chociaż możliwe jest też 56 CU). Dla porównania zwykłe PlayStation 5 ma 36 CU, więc różnica byłaby znacząca. Do tego dochodzi 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps na 256-bitowej magistrali, co daje przepustowość 576 GB/s. Według Moore's Law is Dead możliwe jest też wykorzystanie szybszych modułów 20 Gbps.

Według wcześniejszych plotek Sony ma wyposażyć konsolę w wersji Pro w układ NPU (Neural Processing Unit) do obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Moore's Law is Dead tego nie potwierdza, ale jednocześnie nie wyklucza. Premiera prawdopodobnie odbędzie się pod koniec 2024 roku, tuż przed okresem świątecznym, który zawsze jest najlepszy pod względem sprzedaży tego typu sprzętów.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead