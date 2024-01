Takiego PlayStation 5 jeszcze nie widziałeś. Jest przenośne

YouTube pokusił się o stworzenie przenośnej wersji konsoli PlayStation 5. Efekty są naprawdę dobre.

PlayStation Portal jest po części czymś, co można nazwać przenośną wersją PS5. Rzecz w tym, że nie tylko wymaga posiadania PlayStation 5, ale do działania potrzebne jest też połączenie z Internetem i to bardzo dobre połączenie. Dlatego możemy mówić co najwyżej o protezie.

A co, gdyby rzeczywiście stworzyć przenośną wersję konsoli PlayStation 5? Taki cel postawił sobie YouTuber z kanału DYI Perks i efekty są interesujące.

Przenośna wersja PlayStation 5

DYI Perks to bardzo znany YouTuber, który ma na swoim koncie wiele ciekawych przeróbek. Pisaliśmy już między innymi o komputerze zanurzonym w jeziorze. Tym razem stworzył on PlayStation 5, które można łatwo przenosić. Sam określił je mianem PS5: Tablet Edition.

Największym wyzwaniem w cały tym procesie było stworzenie systemu chłodzenia, który byłby z jednej strony dużo mniejszy od oryginalnego, a jednocześnie równie efektywny. Ten został zbudowany całkowicie od zera z wykorzystaniem radiatorów, ciepłowodów oraz miedzianej podstawki, która została pokryta niklem. Natomiast pojedynczy, duży wentylator został zastąpiony przez kilka mniejszych.

Kolejny problemem było pomniejszenie zasilacza, który zajmuje dużo miejsca we wnętrzu PlayStation 5. Tego nie udało się zmieścić we wnętrzu urządzenia. YouTuber postawił na zewnętrzny zasilacz.

Efekty możecie obejrzeć na poniższym wideo:

Zobacz: DualSense V2. Nadchodzi nowa wersja kontrolera do PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DYI Perks

Źródło tekstu: DYI Perks