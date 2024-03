Microsoft pracuje nad nową konsolą. Ma to być handheld

Microsoft ma pracować nad nową konsolą. Jednak nie będzie to tradycyjny Xbox. Firma z Redmond planuje urządzenie przenośne.

Microsoft podobno pracuje nad nową konsolą. Firma z Redmond chce stworzyć urządzenie przenośne, które będzie w stanie natywnie uruchamiać te same produkcje, co na tradycyjnych Xboxach.

Xbox jako handheld

Takie informacje przekazał Jez Corden na łamach podcast The Xbox Two. Nie jest to żadna oficjalna wiadomość, a jedynie plotki, ale Corden jest znany z dobrych źródeł, więc w większości przypadków można mu wierzyć. Jednocześnie sam przyznał, że wcześniej nie chciał się tym dzielić, ponieważ wciąż stara się dowiedzieć czegoś więcej.

Wiesz, że wiele moich raportów opiera się na obalaniu różnych rzeczy? Nikt mi nie obalił handhelda. Fakt, że nikt mi go nie obalił, sugeruje, że biorą go pod uwagę.

- powiedział Corden.

Z tego, co na razie udało mu się dowiedzieć, Microsoft pracuje nad przenośną konsolą, która miałaby natywnie (a nie w chmurze) uruchamiać gry z Xboxa. Firmę podobno skłonił do tego sukces SteamDecka i tym podobnych urządzeń. Amerykanie też chcą być obecni na rynku handheldów. Jednocześnie prace projektowe mają być na bardzo wczesnym etapie, więc wiele może się tutaj jeszcze wydarzyć, włącznie z wyrzuceniem pomysłu do kosza.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Xbox Two