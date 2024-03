PlayStation VR 2 z bardzo ważną aktualizacją. No w końcu

Najnowsza aktualizacja PlayStation VR 2 wprowadza bardzo ważną zmianę. Gogle wirtualnej rzeczywistości w końcu można podłączyć do PC-ta.

PlayStation VR 2 oficjalnie są obsługiwane tylko na konsoli PlayStation 5. Jednak niedawno Sony zapowiedziało, że chce umożliwić korzystanie z nich także na komputerach. Jest to zapewne spowodowane słabą sprzedażą gogli i chęcią dotarcia do szerszego grona odbiorców. Najnowsza aktualizacja wprowadza w tej kwestii ważną zmianę.

PlayStation VR 2 na PC

Okazuje się, że najnowsza aktualizacja oprogramowania do PlayStation VR 2 wprowadza możliwość podłączenia gogli do komputera. Już nie będą potrzebne żadne programy czy sterowniki firm trzecich, aby móc korzystać z nich na PC-tach. Nie oznacza to, że już teraz można je podłączyć i zacząć grać. Wciąż potrzebne są oficjalne sterowniki dla systemu Windows, które wprowadzą obsługę kart graficznych. Aktualizacja oprogramowania PS VR2 to dopiero pierwszy krok.

Co ważne, gogle — do pracy z komputerami — będą wymagały adaptera VirtualLink. Wynika to z ich budowy. Tym samym Sony powinno udostępnić odpowiednie akcesorium. Zapewne będzie ono do kupienia w sklepach z elektroniką, ale nie wiemy kiedy i w jakiej cenie.

NOTE: A "VirtualLink" adapter of some kind is still required due to PSVR2 hardware design. If Sony does intend to make "official" PC drivers, they would need to provide this adapter to end-users. — iVRy (@iVRy_VR) March 21, 2024

Możliwość korzystania z PlayStation VR 2 na komputerach powinno znacząco zwiększyć zainteresowanie graczy. Patrząc na ich cenę i możliwości mogą to być jedne z najlepszych i najbardziej opłacalnych gogli wirtualnej rzeczywistości dla użytkowników PC-tów. Wynika to między innymi z obsługi techniki śledzenia wzroku, która co prawda jest dostępna też w modelu Meta Quuest Pro, ale ten kosztuje dwa razy więcej niż produkt Sony.

