PlayStation wstrzymuje produkcję. Sprzedaż jest słaba

Sony wstrzymało produkcję PlayStation VR 2. Problemem jest podobno słaba sprzedaż gadżetu.

W lutym 2023 roku zadebiutowały gogle wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR 2. Zebrały one dobre oceny, a niedługo powinny być też kompatybilne z komputerami. Pomimo tego Sony ma z nimi duży problem. Sprzedaż jest za słaba.

Sony wstrzymuje produkcję PlayStation VR 2

Sytuacja jest na tyle poważna, że Sony podobno zdecydowało i wstrzymaniu produkcji PlayStation VR 2. Chociaż w pierwszych 6 tygodniach od premiery sprzedało się aż 600 tys. egzemplarzy gogli, co przekroczyło szacunki Japończyków o 8 procent, to w dłuższej perspektywie urządzenie nie jest wielkim hitem.

Sprzedaż PlayStation VR 2 ma systematycznie spadać. Z kwartału na kwartał jest coraz gorsza, a z fabryk wyjechało już 2 mln egzemplarzy. Problem stał się na tyle istotny, że magazyny są pełne sprzętów, którego na razie nikt nie chce kupić. Właśnie dlatego Sony miało tymczasowo wstrzymać produkcję, aby nie pogarszać sytuacji. Japończycy chcą najpierw pozbyć się zalegających modeli.

Czemu PlayStation VR 2 nie cieszy się dużym zainteresowaniem? Przede wszystkim gogle są stosunkowo drogie. Ich cena to 550 dolarów, co w Polsce przekłada się na ponad 2700 zł. Poza tym wciąż brakuje gier, które obsługiwałyby urządzenie. Sony ma nad nimi pracować, ale same zapewnienia to za mało, aby skusić potencjalnych nabywców. Pomocna może być obsługa PSVR2 na komputerach, ale na to też przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

