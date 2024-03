Na co pozwoli PlayStation Spectral Super Resolution w PS5 Pro? Na dużo

PlayStation Spectral Super Resolution to technika skalowania obrazu, która trafi do PlayStation 5 Pro. Na co pozwoli? Podobno na dużo.

PlayStation 5 Pro ma przed nami coraz mniej tajemnic. Ostatni wyciek nie tylko zdradził dość szczegółową specyfikację konsoli, ale ujawnił też, że będzie ona korzystała z techniki skalowania obrazu. Ta otrzymała nazwę PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) i podobno pozwoli na osiągnięcie płynności rozgrywki, która do tej pory była niemożliwa do uzyskania.

PlayStation Spectral Super Resolution to technika skalowania obrazu, która ma działać na podobnej zasadzie, co NVIDIA DLSS, Intel XeSS czy też AMD FidelityDX Super Resolution. Oznacza to, że karta graficzna może generować obraz o niższej rozdzielczości (uzyskując tym samym więcej klatek na sekundę), a odpowiednie algorytmy skalują obraz do wyższej rozdzielczości. Dzięki temu uzyskujemy zarówno dobrą płynność, jak i wysoką jakość obrazu. Tak przynajmniej wygląda to w teorii.

No i właśnie PSSR po raz pierwszy zostanie wykorzystanie w konsoli PlayStation 5 Pro. Technika, w połączeniu z wyższą wydajnością podzespołów, pozwoli na uzyskanie lepszych efektów niż do tej pory. Dla przykładu gra, która wcześniej działała w 60 fps-ach z wyłączonym Ray Tracingiem, w PS5 Pro ma uzyskiwać podobną płynność, ale już ze śledzeniem promieni. Z kolei produkcje, które nie miały problemów z płynnością, dzięki skalowaniu obrazu będą wyświetlane w wyższej rozdzielczości.

Z doniesień wynika, że PlayStation 5 Pro z włączonym PSSR ma celować w 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K (przeskalowanej) lub 30 klatek w 8K. Dopiero przekonamy się, ile z tego okaże się prawdą. Natomiast PlayStation Spectral Super Resolution ma podobno oferować lepszą jakość obrazu niż AMD FidelityDX Super Resolution.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Insider Gaming