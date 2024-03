NVIDIA ogranicza dostępność kart graficznych. Powód jest oczywisty

NVIDIA poinformowała swoich partnerów o obniżeniu dostaw kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Powód tej decyzji jest oczywisty.

Informacje pochodzą z Korei. NVIDIA podobno poinformowała wszystkich swoich partnerów (ASUS, Gigabyte, MSI itp.), że w najbliższym czasie zmniejszone zostaną dostawy układów graficznych do modeli z serii GeForce RTX 40. Takie postanowienie nie powinna nikogo dziwić.

Mniejsza dostępność kart graficznych

Decyzja NVIDII podyktowana ma być zbliżającą się premierą serii GeForce RTX 50 Blackwell. Zieloni nie chcą powtórzyć błędów z ostatnich lat i już kilka miesięcy przed zaprezentowaniem nowej generacji zamierzają w znacznym stopniu opróżnić magazyny. Mówiąc w skrócie — rynek ma być gotowy na przyjęcie nowych modeli kart graficznych.

Jednocześnie NVIDIA na razie nie ma w planach obniżek cen. Te mają zostać na dotychczasowym poziomie. Wyjątek mają stanowić modele, które będą cieszyć się mniejszym zainteresowaniem. To jednak mało prawdopodobne, bo większość kart z serii GeForce RTX 40 sprzedaje się co najmniej przyzwoicie, i to pomimo początkowego nie najlepszego przyjęcia.

Poza tym mniejsze dostawy oznaczają mniejszą produkcję, a moce przerobowe mogą zostać tymczasowo przerzucone na specjalistyczne układy do AI. W tym momencie jest to dla NVIDII zdecydowanie najważniejszy rynek, który przynosi im ogromne zyski. Nie można wykluczyć, że dostępność kart GeForce RTX 50 też będzie początkowo mocno ograniczona, bo firma będzie chciała w pierwszej kolejności zadbać o dostawy układów B100, B200 itd.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech