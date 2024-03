Chiny dają radę. Ich nowy układ zapowiada się świetnie

Chociaż Chińczycy nie radzą sobie z projektowaniem własnych CPU i GPU, to zupełnie inaczej wygląda sprawa na rynku SSD. Udowadnia to najnowszy kontroler InnoGrit.

Wygląda na to, że już niedługo czeka nas zażarta walka na rynku SSD. Do tej pory wszystkie konsumenckie nośniki półprzewodnikowe z interfejsem PCI Express 5.0 korzystały z prądożernego i gorącego kontrolera firmy Phison, a dokładniej modelu E26. Jednak konkurencja ma już gotowe swoje, lepsze rozwiązania.

Chiński kontroler oferuje wydajność do 14,2 GB/s

Ledwie chwilę temu informowaliśmy Was o koreańskim SK hynix Platinum P51, który wyposażono w autorski kontroler Alistar. Teraz przyszła pora na Chiny i firmę Yingren Technology, znaną u nas jako InnoGrit.

InnoGrit YRS820 to ośmiokanałowy kontroler, który bazuje a architekturze RISC-V. Oferuje on interfejs PCIe 5.0 x4, obsługę pamięci 3D TLC i QLC NAND 2667 MT/s i wspiera pojemności do 8 TB. Co ważne mowa o niskich temperaturach pracy. Producent mówi wprost, że nowe nośniki nie będą potrzebowały wentylatorów.

Pokazowy SSD wyposażony w omawiany układ i 232-warstwowe kości 3D TLC NAND od YMTC osiągnął prędkości rzędu 14,2 GB/s dla odczytu i 12,4 GB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz 2 000 000 IOPS dla odczytu i 1 500 000 IOPS dla zapisu losowego. To bardzo dobry wynik.

Układ InnoGrit YRS820 trafił już do masowej produkcji, jednak nie zdradzono kiedy można się spodziewać nośników w niego wyposażonych. Należy jednak zakładać, że wpierw debiut nastąpi w Chinach. Co więcej nawet w późniejszym terminie z układu tego będą korzystać typowo chińskie marki.

