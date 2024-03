Micron pokazał pamięci MCRDIMM. Jest szybko i pojemnie

Wygląda na to, że czeka nas skok wydajności na rynku serwerów. Micron pochwalił się nowymi pamięciami RAM DDR5-8800 o pojemności 256 GB per moduł.

Podczas wydarzenia GTC 2024, które odbywało się w dniach 18-21 marca w San Jose (USA), zaprezentowano szereg nowości. Większość z nich skupiająca się na zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Mowa między innymi o rodzinie NVIDIA Blackwell czy przełomowych SSD od SK hynix.

Serwery będą mogły oferować do 6 TB pamięci RAM

Warto również swoją uwagę skupić na amerykańskiej firmie Micron, która zaprezentowała moduły RAM DDR5 typu MCR-DIMM. Wrażenie robi zarówno ich pojemność - 256 GB, jak i wydajność - 8800 MT/s.

Standard MCR-DIMM to moduły typu dual-rank, które wyposażono w specjalny bufor. Pozwala to na działanie szeregom jakby były dwoma oddzielnymi układami, umożliwiając jednoczesne pobieranie 128 bajtów danych z obu szeregów na zegar, skutecznie podwajając wydajność pojedynczego modułu.

Micron zdecydował się na wykorzystanie kości 32 Gb, jest ich dokładnie 80 na moduł (po 40 z każdej strony). Takie zagęszczenie na PCB oznacza wyższe temperatury. Sam pobór mocy też jest spory - około 20 W.

Amerykanie stworzyli te pamięci z myślą o serwerach następnej generacji, łącznie z tymi napędzanymi procesorami Intel Xeon Scalable z rodziny Granite Rapids. Pozwoli to więc na uzyskanie nawet do 6 TB pamięci RAM w przypadku płyt głównych z 24 slotami. Micron obiecuje też wypuszczenie niższych modeli do maszyn typu 1U. Pierwsze egzemplarze rozsyłane są już do kluczowych partnerów.

Źródło zdjęć: Tom's Hardware

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne