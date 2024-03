NVIDIA zrzuciła bombę. Ich nowe GPU jest x4 wydajniejsze

Zieloni zaprezentowali oficjalnie nową rodzinę procesorów graficznych NVIDIA Blackwell. Niestety na konsumenckie układy przyjdzie nam trochę poczekać.

Chociaż firm zajmujących się na poważnie sztuczną inteligencją jest już więcej niż kilka, to wszystkie z nich korzystają z tych samych układów. Zarówno giganci tacy jak OpenAI, Meta czy Microsoft wybierają przede wszystkim układy od NVIDII. Powód? Znacznie wyższa wydajność niż u AMD czy Intela.

Segment konsumencki zobaczy nowe GPU w 2025 roku

Modele takie jak NVIDIA H100 czy H200 zasilają najpotężniejsze superkomputery i serwerownie na świecie. Zieloni jednak mają już następce generacji Hopper. Jensen Huang zaprezentował dzisiaj oficjalnie procesor graficznych NVIDIA Blackwell B200 stworzony od podstaw z myślą o sztucznej inteligencji.

NVIDIA B200 oferuje względem H100 ponad dwukrotnie zwiększa liczbę tranzystorów - skok z 80 do 208 miliardów. Dodatkowo mowa o wydajności 20 PFLOPS w zadaniach AI, podczas gdy H100 to "ledwie" 4 PFLOPS. Wisienką na torcie jest pojemniejsza i szybsza pamięć VRAM - 192 GB HBM3e o przepustowości do 8 TB/s.

Warto jednak podkreślić, że NVIDIA B200 nie korzysta z budowy monolitycznej. Zamiast tego mamy połączenie dwóch rdzeni, które działają jako jeden zunifikowany procesor graficzny CUDA. Są one połączone z pomocą interfejsu NV-HBI (Nvidia High Bandwidth Interface) o przepustowości 10 TB/s.

Litografia to TSMC 4NP, a więc udoskonalona wersja dotychczasowego 4N używanego przez układy Hopper i Ada Lovelace. To też zapewne powód takiej konstrukcji - należy zakładać niewielką poprawę gęstości, co wymusiło połączenie ze sobą dwóch rdzeni ze względu na wykorzystanie już pełnego rozmiaru siatki.

NVIDIA szykuje dla swoich klientów przynajmniej pięć różnych układów - GB200, B200, B100, HGX B200 oraz HGX B100. Pierwszy z wymienionych to superukład o poborze mocy do 2700 W, który wyposażono w dwa opisane wcześniej rdzenie B200 oraz dodatkowo jeden z rodziny Grace.

