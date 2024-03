AOC ma hiciora. Tak wygląda świetny OLED dla graczy

Na rynku przybywa monitorów OLED. Tym razem mowa o dużej i mocno zakrzywionej jednostce z bardzo wysoką częstotliwością odświeżania.

W świecie monitorów komputerowych od dawna trwa wojna między zwolennikami matryc VA oraz IPS. Trudno się temu dziwić, gdy każda z nich ma swoje mocne i słabe strony. Jest jeszcze jedna technologia, która zdaje się być dużo lepsza - OLED. Do tej pory była to jednak rzadkość na rynku PC, ale to powoli się zmienia.

AOC wyceniło swój monitor na 5573 złote

Gamingowa marka AGON, należąca do firmy AOC, rozszerzyła właśnie swoją ofertę o mocno zakrzywiony monitor skierowany do fanów gier symulacyjnych. Zachwalany jest on m. in. przez e-sportowców z drużyny G2.

AOC AGON PRO AG456UCZD to 44,5-calowy monitor z matrycą OLED o zakrzywieniu 800R. Mowa o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania do 240 Hz i czasie reakcji 0,03 ms. Nie zapomniano o dobrym odwzorowaniu kolorów - 127,5% sRGB, 106,9% Adobe RGB i 98,3% DCI-P3.

Gracze powinni być szczególnie zadowoleni z technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, a prócz tego monitor świetnie nadaje się do oglądania filmów i seriali. Szczytowa jasność do 1000 cd/m² oznacza pełne wsparcie materiałów HDR. Nie zabrakło też wbudowanych głośników (2x 8 W).

Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, złącze USB typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkim ładowaniem do 90 W, port audio oraz HUB z czterema USB 3.2 Gen 1.

AOC AGON PRO AG456UCZD trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce to 5573 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne