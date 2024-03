Nadciąga przydatne narzędzie. Sprawdzisz nim swoją kartę

Lider na rynku benchmarków szykuje nowy scenariusz. Już niedługo będzie można w szybki i prost sposób sprawdzić wydajność kart graficznych w zadaniach AI.

Planując kupno nowego komputera czy konkretnego podzespołu większość z nas chce wiedzieć jaką dostaniemy wydajność i jak to ma się do osiągów aktualnie posiadanego sprzętu. Ręczne pomiary w grach i programach to syzyfowa praca. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą zautomatyzowane testy.

Nowy test zapewni wygodę i powtarzalność

Firma UL Solutions, stojąca za takimi popularnymi programami jak pakiety 3DMark czy PCMark, zapowiedziała wprowadzenie do swojej oferty nowego testu. Benchmark Procyon, wypuszczony na rynek w 2023 roku, doczeka się testów wydajności kart graficznych w Stable Diffusion.

Nowy scenariusz będzie dostępny już w przyszłym tygodniu, a dokładniej od 25 marca 2024. W jego ramach przygotowano dwa różne modele - jeden dla średniej klasy GPU i drugi dla high-endowych modeli. Obecnie Procyon oferuje trzy różne silniki: Intel OpenVINO, Nvidia TensorRT i Microsoft ONNX wykorzystujący DirectML.

Podczas gdy nic nie stoi na przeszkodzie, by użytkownicy sami testowali wydajność GPU w AI za pomocą Stable Diffusion, test Procyon AI Image Generation ma zapewnić wygodę i powtarzalność. Całość tradycyjnie okraszona zostanie wynikiem punktowym, tabelą dodatkowych informacji i możliwością eksportu danych.

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, UL Solutions

Źródło tekstu: oprac. własne