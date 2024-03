AMD szykuje dwa nowe procesory. Ma być tanio

Już niedługo do sprzedaży trafią dwa nowe procesory AMD Ryzen 8000F. Ich cechą szczególną ma być brak iGPU oraz niższa cena.

AMD od dawna walczy na dwóch frontach, czyli rynku kart graficznych i procesorów komputerowych. Konkurencja jest spora i z ogromnymi budżetami na R&D, mowa w końcu o firmach takich jak NVIDIA oraz Intel. Tym samym Czerwoni od dłuższego czasu nie mogą wyjść z tego pojedynku zwycięsko.

Czerwoni zaoferują procesory bez iGPU

Tylko 33% graczy wybiera procesory AMD, jeszcze gorzej sprawa ma się z kartami graficznymi - zaledwie 15%. Czerwoni jednak dwoją się i troją by to zmienić. Jednym z rozwiązań mają być nowe, tańsze układy.

Podczas wydarzenia AI PC Innovation Summit w Pekinie (Chiny), AMD ujawniło m. in. dwa nowe modele - Ryzen 7 8700F oraz Ryzen 5 8400F. Jak sama nazwa wskazuje są to układy na bazie architektury AMD Zen 4 i pod gniazdo AMD AM5, które pozbawiono zintegrowanego układu graficznego (iGPU).

Chociaż brak jeszcze oficjalnej specyfikacji, to można zakładać, że AMD Ryzen 7 8700F zaoferuje nam 8 rdzeni i 16 wątków. Całość z zegarem do 5,1 GHz i TDP 65 W. Większą niewiadomą jest AMD Ryzen 5 8400F. Tutaj największe prawdopodobieństwo to konfiguracja 6 rdzeni i 12 wątków oraz zegar do 4,9 lub 5,0 GHz.

Prezentacja wpierw w Chinach każe sugerować, że będą to procesory dedykowane głównie tamtemu rynkowi. Z czasem jednak mogą trafić również do Europy i USA. Podobnie jak było to z kartami graficznymi z serii GRE. Spencer Pan, AMD SVP, obiecał, że ich nowe CPU będą jak zwykle atrakcyjnie wycenione.

Źródło zdjęć: 9550pro@Twitter, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne