Intel demoluje AMD. Przewaga jest ogromna

Intel jest niekwestionowanym liderem pod kątem sprzedaży procesorów. AMD jest daleko w tyle za swoim największym konkurentem.

Przez długi czas AMD było daleko w tyle za Intelem nie tylko pod kątem sprzedaży, ale te możliwości swoich procesorów. Zaczęło się to zmieniać wraz z premierą serii Ryzen, która z każdą kolejną generacją staję się coraz bardziej konkurencyjna wobec układów Core. Jednak nie znajduje to potwierdzenia w liczbie sprzętów, które trafiają do klientów. Czerwoni cały czas mają spore zaległości względem Niebieskich.

Intel miażdży AMD

Z najnowszego raportu firmy Canalys wynika, że Intel cały czas ma ogromną przewagę nad swoim rywalem pod względem liczby sprzedanych procesorów. W 2024 roku Niebiescy wysłali aż 50 mln egzemplarzy swoich układów. To wzrost o 3 proc. rok do roku.

AMD znajduje się na drugim miejscu, ale ich wynik to zaledwie 8 mln (-1 proc. rok do roku), czyli jest ponad 6 razy gorszy od największego rywala. Co ciekawe, Czerwonych mocno goni Apple, które może pochwalić wynikiem na poziomie 6 mln (-4 proc. rok do roku). Oznacza to, że w rękach Intela jest w tym momencie aż 78 proc. rynku procesorów. Z drugiej strony AMD bierze dla siebie tylko 13 proc. tego tortu.

Ciekawie wygląda to także pod względem przychodów. Intel zanotował aż 41 mld dol., co jest poprawą o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Drugiej miejsce pod tym względem zajmuje Apple z wynikiem 8 mld dol. (+8 proc. rok do roku), a dopiero na trzecim jest AMD, które notuje 6 mld dol. przychodu (+6 proc. rok do roku).

Wyniki można też robić na poszczególnych producentów. W przypadku procesorów Intela największy wpływ na sprzedaż mają: Lenovo (25 proc.), HP (23 proc.) oraz Dell (19 proc.). Natomiast nieco inaczej wygląda to u AMD, gdzie mamy: Lenovo (40 proc.), HP (29 proc.) i ASUS (14 proc.).

Źródło zdjęć: własne, Canalys

Źródło tekstu: wccftech, Canalys