Szykuje się przełom na rynku SSD. Wszystko dzięki Koreańczykom

Jest szansa, że już niedługo do sprzedaży trafi pierwszy SSD PCIe 5.0 x4, który nie będzie wymagał dużego radiatora i małego, głośnego wentylatora.

Chociaż podczas konferencji GTC 2024 oczy większości branży skupione były na NVIDII, która zaprezentowała rodzinę Blackwell, to nie zabrakło tam również rozwiązań innych czołowych producentów. Jedną z ciekawszych propozycji jest z pewnością nośnik półprzewodnikowy od południowokoreańskiego SK hynix.

Koreańczycy zaoferują wydajność do 13,5 GB/s

SK hynix Platinum P51 to SSD w formacie M.2 2280, które korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4. Nie byłoby w tym nic ciekawego - takich dysków jest już sporo na rynku - gdyby nie fakt, że Koreańczycy postanowili wykorzystać autorski kontroler i pamięci NAND. Ma to zapewnić lepszą wydajność i temperatury.

Jak na razie bark szczegółów na temat kontrolera nazwanego Alistar, ale wiemy, że użyte kości to 238-warstwowe rozwiązanie 3D TLC NAND. Całość ma zaoferować do 13,5 GB/s dla odczytu i do 11,5 GB/s dla zapisu sekwencyjnego. Wartości dla operacji losowych są tajemnicą - SK hynix dopracowuje firmware.

Flagowiec konkurencji, Crucial T705, na układzie Phison E26 i kościach Microna jest nieco wydajniejszy (do 14,5 i 12,7 GB/s), ale charakteryzuje się wysokimi temperaturami. Tym samym minimalnie wolniejszy SK hynix może być pierwszym SSD PCIe 5.0, który nie będzie wymagał wielkiego układu chłodzenia.

Koreański producent szykuje trzy różne pojemności - 500 GB oraz 1 i 2 TB. Niestety dokładna data premiery, sugerowane ceny czy nawet warunki gwarancji pozostają nieznane. Debiut ma nastąpić w tym roku.

