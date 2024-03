Znamy cenę NVIDIA Blackwell. Szykuj się na sprzedaż nerki

NVIDIA uchyliła kolejnego rąbka tajemnicy na temat układów nowej generacji, tym razem zdradzając ceny. Będzie znacznie drożej niż dotychczas.

Kilka dni temu podczas wystąpienia w ramach GTC 2024 zaprezentowano oficjalnie nową rodzinę NVIDIA Blackwell. Architektura ta napędzi zarówno profesjonalne, jak i konsumenckie układy graficzne. Stworzona została z myślą o zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją, a skok wydajności jest nawet czterokrotny.

Nowe GPU jest podobno droższe w produkcji

Zakłada się, że pierwsze układy takie jak NVIDIA B200 trafią do wybranych klientów jeszcze w tym roku. Na konsumenckie karty graficzne z serii RTX mamy zaś poczekać do 2025 roku. Wszyscy się jednak zastanawiają - o jakich kwotach będzie mowa? Cóż, tanio zdecydowanie nie będzie.

Jensen Huang w wywiadzie przeprowadzonym z NBC zdradził, że mowa o kwocie rzędu 30 - 40 tysięcy dolarów za sztukę. Chodzi oczywiście o profesjonalne GPU (B200) do zastosowań HPC. Warto zaznaczyć, że NVIDIA, AMD czy Intel nie są znani z publicznego ogłaszania cen, częściej robią to firmy trzecie.

Tak czy siak skok cenowy jest spory. Odpowiednik z aktualnej generacji, czyli NVIDIA H100, sprzedawany jest do partnerów w cenie około 25 - 30 tysięcy dolarów. Skąd więc ta różnica? Analitycy branżowi wskazują na wzrost kosztów produkcji jednego układu. Wcześniej było to ok. 3300, a teraz ponad 6000 dolarów.

Nie da się też zaprzeczyć, że NVIDIA może po prostu wykorzystywać swoją pozycję lidera. Zarówno układy AMD, jak i Intela są słabsze w obliczeniach AI. Tym samym wszyscy chcą obecnie kupować modele Zielonych. Sama cena podana przez Huanga może być też szacunkowa i wyglądać inaczej w zamówieniach hurtowych.

Zobacz: Drewno w świecie komputerów. To naprawdę ma sens (Test)

Zobacz: Noctua prezentuje nowe, małe i ciche chłodzenie procesora

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: CNBC, oprac. własne