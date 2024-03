Noctua prezentuje nowe, małe i ciche chłodzenie procesora

Noctua wysłuchała próśb swoich fanów. Austriacy wydali właśnie kolejne chłodzenie procesora z serii chromax.black, czyli w czarnej wersji kolorystycznej.

Czołowy producent wentylatorów i układów chłodzenia procesora rozszerza swoją ofertę. Tym razem Noctua przygotowała nowy wariant znanego i lubianego wśród fanów małych PC coolera NH-D12L. Sama specyfikacja pozostaje bez zmian, ale zamiast beżowo-brązowego koloru całość utrzymana jest w czerni.

Noctua wspiera już niewydane jeszcze gniazdo LGA 1851

Noctua NH-D12L chromax.black to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 145 x 125 x 113 (W x S x G) milimetrów i masie 890 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Zdecydowano się tutaj na pięć niklowanych ciepłowodów oraz zamkniętą podstawę, a więc bez przeszkód można korzystać z ciekłego metalu.

Zastosowany wentylator to Noctua NF-A12x25r PWM chromax.black, czyli 120-milimetrowa jednostka z łożyskiem SSO2. Pracuje ona z prędkością do 2000 RPM, przy wydajności do 60,1 CFM i deklarowanej kulturze pracy do 22,6 dB(A). W zestawie jest jak zwykle adapter L.N.A, który oferuje cichy tryb pracy (do 1700 RPM).

Opisywane chłodzenie wspiera nowsze i starsze procesory AMD oraz Intela, które korzystają z gniazda AM5 i AM4 lub LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200 i LGA 115x.

Model Noctua NH-D12L chromax.black dostępny jest już w pierwszych sklepach z sugerowaną ceną 109 euro, czyli około 469 złotych. To sporo, ale Noctua nigdy nie należała do tanich. Producent udziela 6 lat gwarancji.

Zobacz: ASUS ma dziwoląga. Rozdzielczość 4K i... uchwyt na telefon

Zobacz: Sony wszczyna dochodzenie. Chodzi o PlayStation 5 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: oprac. własne