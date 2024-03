ASUS ma dziwoląga. Rozdzielczość 4K i... uchwyt na telefon

Rodzina ASUS ROG poszerza się o dwa nowe monitory wyposażone w matryce typu Fast IPS. Tym razem mowa o dobrej specyfikacji i niewygórowanych cenach.

Na rynku co i rusz przybywa kolejnych monitorów skierowanych do graczy. Ledwie chwilę temu informowaliśmy Was o dużych, panoramicznych i zakrzywionych modelach od firm takich jak iiyama czy AOC, a teraz przyszła pora na mniejsze i bardziej klasyczne propozycje od ASUSa.

Do wyboru są dwa monitory - model 4K oraz 1440p

Tajwańczycy rozszerzyli rodzinę ROG o dwa płaskie, 27-calowe modele oparte o matryce typu Fast IPS. Różnią się one rozdzielczością i częstotliwością odświeżania. Oba jednak wyposażono w uchwyt na smartfona, co zdaniem producenta ma pozwolić na łatwą i wygodną kontrolę powiadomień i wiadomości.

ASUS ROG Strix XG27ACS oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania do 180 Hz. Czas reakcji (GtG) wynosi 1 ms, a kontrast 1000:1. Deklarowane pokrycie palety barw DCI-P3 to 97%.

ASUS ROG Strix XG27UCS to propozycja o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania do 160 Hz. Czas reakcji i kontrast pozostają bez zmian, ale oferowane kolory są nieco gorsze - 95% dla DCI-P3.

Reszta specyfikacji obu monitorów jest wspólna - wsparcie technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync czy panel I/O składający się z jednego HDMI 2.0, jednego DisplayPort 1.4 oraz USB typu C.

Pierwszy z monitorów trafił już do sprzedaży z sugerowaną ceną 269 dolarów, drugi zadebiutuje nieco później w cenie 449 dolarów. W Europie jest niestety jak zwykle drożej i ASUS ROG Strix XG27ACS kosztuje ok. 1649 zł.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne