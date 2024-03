DeepCool naszykował tańszą wersję swojego flagowego chłodzenia

DeepCool przygotował coś dla osób, które szukają wydajnego i cichego coolera CPU, ale nie lubią układów chłodzenia cieczą czy krzykliwego RGB LED.

Najnowsze procesory takie jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji oferują topową wydajność w grach i programach. Wszystko dzięki dużej liczbie rdzeni i wątków oraz wysokim taktowaniom. Niestety, oznacza to również duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury.

DeepCool Assassin 4S ma kosztować ok. 345 złotych

Na szczęście na rynku jest sporo wydajnych układów chłodzenia od firm trzecich. Zarówno, gdy mowa o tradycyjnych coolerach wieżowych, jak i zestawach wodnych All in One. A tak się składa, że DeepCool przygotował tańszą wersję swojego flagowego rozwiązania, które debiutowało na rynku w 2023 roku.

DeepCool Assassin 4S to chłodzenie procesora o wymiarach 160 x 140 x 110 i masie 1380 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dwoma radiatorami z wyprofilowanymi żeberkami oraz siedmioma 6-milimetrowymi ciepłowodami. W porównaniu do oryginału zdecydowano się na jeden wentylator 140-milimetrowy.

Zastosowane śmigło to jednostka z łożyskiem FDB i siedmioma łopatkami. Pracuje ona z prędkością do 1800 RPM, przy wydajności do 61,25 CFM, ciśnieniu do 3,76 mmH 2 O oraz kulturze pracy do 29,3 dB(A). Fizyczny przełącznik pozwala wybrać również tryb cichy - do 1450 RPM; do 48,55 CFM, do 2,46 mmH 2 O i do 22,6 dB(A).

Opisywane chłodzenie wspiera nowsze i starsze procesory, które korzystają z gniazda Intel LGA 1700, 1200, 115x i 20xx albo AMD AM5 lub AM4. Producent nie podaje maksymalnego TDP.

DeepCool Assassin 4S trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna. Sugerowana cena to 79 euro, czyli około 345 złotych. Dostajemy tutaj 6 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Deepcool

Źródło tekstu: oprac. własne