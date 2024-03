iiyama ma olbrzyma. Pozwoli Ci się zanurzyć w grach

Japończycy pokazali monitor idealny do grania. Mowa o ultrapranoramicznej propozycji z wysoką częstotliwością odświeżania. A wszystko to w dobrej cenie.

Coraz więcej osób korzysta z kilku monitorów komputerowych. Pozwala to znacząco zwiększyć obszar roboczy, co przydaje się zarówno podczas pracy, jak i grania w gry. Jednak miłośnicy symulatorów latania czy jazdy preferują monitory ultrapranoramiczne, które nie psują immersji ramkami.

iiyama wyceniła swój nowy monitor na 3499 złotych

A tak się składa, że czołowy japoński producent, firma iiyama, rozszerzyła swoją ofertę skierowaną do graczy. Model G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle to 45-calowa propozycja z zakrzywieniem 1500R.

Japończycy zdecydowali się na matrycę typu VA w formacie 32:9, a mowa o rozdzielczości 5120 x 1400 pikseli i częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Kontrast statyczny wynosi 3000:1, maksymalna jasność sięga do 450 cd/m², a deklarowany czas reakcji (MPRT) to zaledwie 0,8 ms.

Nie zabrakło tutaj wsparcia dla technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync oraz podstawowej obsługi materiałów HDR, co potwierdza certyfikat HDR400. Wisienką na torcie są wbudowane głośniki 2x 3 W.

Dostajemy regulację wysokości i pochylenia matrycy oraz otwory montażowe VESA. Panel I/O obejmuje dwa złącza HDMI, jedno DisplayPort, trzy USB 3.2 Gen 2, jedno USB C, port audio i jedno RJ-45.

iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle trafiła już do polskich sklepów. Sugerowana cena w naszym kraju to 3499 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

