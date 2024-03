Western Digital ma nowe SSD. Nie chcesz ich w swoim PC

Western Digital pokazało nowe SSD. Na pierwszy rzut oka jest nieźle, zwłaszcza w przypadku wydajności. Gorzej jednak sprawa wygląda z trwałością danych.

Czołowy amerykański producent, firma Western Digital, wprowadziła do swojej oferty nowe SSD skierowane do sektora OEM, czyli gotowym zestawów komputerowych i laptopów. Mowa o modelu PC SN5000S, który dostępny jest w dwóch najpopularniejszych formatach - M.2 2280 oraz M.2 2230.

Western Digital PC SN5000S to wydajność do 6000 MB/s

Nowe nośniki korzystają z autorskiego kontrolera oraz kości BiCS6, są to 162-warstwowe pamięci typu QLC NAND. Są to SSD pozbawione pamięci DRAM. Według zapewnień mają być one do 6 razy wydajniejsze niż BiCS4. Ich cechą szczególną jest duże zagęszczenie przechowywania danych na poziomie 15 Gbit/mm2.

Western Digital PC SN5000S korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4, a deklarowana wydajność to do 6000 MB/s dla odczytu i do 5600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Jest więc zauważalnie wydajniej niż w przypadku starszego, ale popularnego modelu Wester Digital PC SN740 na kościach TLC.

Western Digital PC SN5000S 512 GB - do 6000 MB/s dla odczytu i do 4200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 500 000 IOPS dla odczytu i do 850 000 IOPS dla zapisu losowego.

Western Digital PC SN5000S 1 TB - do 6000 MB/s dla odczytu i do 5400 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 750 000 IOPS dla odczytu i do 900 000 IOPS dla zapisu losowego.

Western Digital PC SN5000S 2 TB - do 6000 MB/s dla odczytu i do 5600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 750 000 IOPS dla odczytu i do 900 000 IOPS dla zapisu losowego.

Oczywiście mimo poprawy wydajności technologia QLC nadal ma wyraźne problemy z żywotnością. Widać to w warunkach gwarancyjnych, gdzie WD oferuje co prawda 5 lat gwarancji, ale jest ona ograniczona bardzo niskim limitem zapisu danych - 150 TBW dla 512 GB, 300 TBW dla 1 TB oraz 600 TBW dla 2 TB. SSD w technologii TLC oferują przynajmniej dwukrotność tego.

