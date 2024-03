Klawiatura mechaniczna nowej generacji trafia do sprzedaży

Cherry kontynuuje ofensywę na rynku klawiatur mechanicznych. Tym razem do sprzedaży trafił kompaktowy model z RGB LED skierowany do graczy.

Klawiatury membranowe zasadniczo odeszły już do lamusa, a znajdziemy je głównie w komputerach biurowych oraz tańszych laptopach. Ich miejsce zajęły rozwiązania mechaniczne, którą oferują większą żywotność oraz możliwość dopasowania do preferencji użytkownika - siła nacisku, wysokość aktywacji itd..

Cherry XTRFY K5V2 wyceniono na 599 złotych

Jeszcze kilka lat temu w przypadku dobrego "mechanika" wybór był tylko jeden - przełączniki Cherry MX. Ale wraz z rosnąca popularnością branża zaczęła się rozwijać, a obecnie na rynku mamy całe zatrzęsienie świetnych switchy od różnych firm. Cherry więzło się więc do pracy i pokazało przełączniki nowej generacji, MX2A.

Cherry XTRFY K5V2 to zapowiada już jakiś czas temu przewodowa klawiatura mechaniczna typu 65%. Ma ona wymiary 360 x 172 x 44 milimetrów i waży 841 gramów. Mamy tutaj do czynienia z przełącznikami Cherry MX2A Red o żywotności do 100 milionów kliknięć, nakładkami z ABS oraz podwójną pianką wygłuszającą.

Nowe switche doczekały się zmiany geometrii z cylindrycznej na beczkową, a dodatkowo są już fabryczne nasmarowanie. Oznacza to znacznie lepsza kulturę pracy, płynniejsze wciskanie i inną charakterystykę dźwięku. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć podświetlenia RGB LED.

Klawiatura Cherry XTRFY K5V2 dostępna jest już w sprzedaży w trzech wersjach - czarnej, przezroczysto-białej oraz Amnis Blue (tylko w Azji). Ceny ustalono kolejno na 139, 149 i 159 euro, czyli około 599, 645 i 685 złotych.

Źródło zdjęć: Cherry

Źródło tekstu: oprac. własne