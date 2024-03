Gratka dla fanów AMD. Nadciąga wyjątkowo tania płyta główna

Jeśli składasz nowy zestaw komputerowy i chciałeś skorzystać z procesora AMD to mamy dobre wieści. BIOSTAR naszykował tanią płytę główną z gniazdem AM5.

We wrześniu 2022 roku na rynku debiutowała rodzina procesorów AMD Ryzen 7000. Chociaż z rocznym opóźnieniem, to podobnie jak u Intela dostaliśmy obsługę standardów takich jak PCI Express 5.0 oraz pamięci RAM DDR5. Wymagało to jednak zastosowania nowych płyt głównych z gniazdem AMD AM5.

BIOSTAR A620MS ma kosztować około 359 złotych

Nie da się zaprzeczyć, że nowsze platformy są odczuwalnie droższe od starszych generacji (również u Intela). Na szczęście część producentów nadal stara się oferować przystępne cenowo płyty główne, które idealnie pasują do komputerów biurowych czy tańszych PC do grania i pracy. Jedną z nich jest tajwański BIOSTAR.

BIOSTAR A620MS to płyta główna w formacie Micro ATX, którą stworzono z myślą o procesorach AMD Ryzen 7000 i 8000. Dostajemy tutaj dwa gniazda dla pamięci RAM DDR5 (do 96 GB i 6000 MHz), jedno złącze PCIe 4.0 x16 oraz jedno PCIe 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano cztery SATA III i jedno M.2 PCIe 4.0 x4.

Tajwańczycy zdecydowali się na kodek dźwiękowy Realtek ALC897 oraz gigabitowy kontroler sieciowy Realtek RTL8111H. Są to już dość leciwe rozwiązania, ale powinny wystarczyć do codziennego użytkowania.

Sam panel I/O też jest dość prosty i obejmuje po jednym złączu HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, RJ-45, złącza audio oraz przycisk "Smart BIOS Update".

BIOSTAR A620MS trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach, sugerowana cena powinna wynosić około 359 złotych. Będzie więc to jedna z najtańszych płyt głównych dla procesorów AMD Ryzen 7000 na rynku.

Źródło zdjęć: BIOSTAR

Źródło tekstu: oprac. własne