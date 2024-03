To najmniejsze zasilacze ATX 3.1 na świecie. Można już je kupić

Mamy dobre wieści dla osób, które planowały złożyć mały, ale wydajny zestaw komputerowy. Enermax wypuścił do sprzedaży zasilacze REVOLITION D.F 12.

Podczas targów CES 2024, które odbywały się na początku stycznia w Las Vegas (USA), producenci sprzętu z całego świata chwalili się swoimi nowościami. Jedną z tych firm był Enermax. Tajwańczycy zaprezentowali wtedy najmniejsze na świecie i w pełni modularne zasilacze komputerowe zgodne ze standardem ATX 3.1.

Tajwańczycy nie zapomnieli o przewodach 12V-2x6

Na szczęście nie trzeba było długo czekać na ich sklepowy debiut. Seria Enermax REVOLITION D.F 12 trafiła właśnie do sprzedaży, a do wyboru są warianty o mocy 750 i 850 W. Co ważne mają one zaledwie 122 milimetry głębokości, co pozwala je zmieścić w niewielkich obudowach komputerowych.

Wykorzystano tutaj platformy oparte na pojedynczych, mocnych liniach +12 V oraz wyłącznie japońskich kondensatorach. Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, OPP, OTP i SCP. Całość dopełnia wysoka sprawność powyżej 90% potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Gold.

Na uwagę zasługuje tutaj system chłodzenia. Zastosowany wentylator wyposażono w 6-biegunowy i 3-fazowy silnik oraz podwójne łożysko kulkowe. W połączeniu z trybem pracy półpasywnej zapewnia to cichą pracę. Wisienką na torcie jest opatentowany system samoczyszczenia się z kurzu (D.F.R.).

Seria Enermax REVOLITION D.F 12 trafiła już do pierwszych zagranicznych sklepów. Do wyboru jest czarna (750 i 850 W) oraz biała (850 W) wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny to kolejno 130, 140 i 150 dolarów, czyli około 515, 555 i 595 złotych. W Polsce będzie zapewne nieco drożej. Producent udziela 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: ENERMAX

Źródło tekstu: oprac. własne