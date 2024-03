Tego jeszcze nie grali. Rozgrzej swój komputer do 600°C

Wielu użytkowników komputerów walczy o to, by ich podzespoły miały jak najniższe temperatury. Czasami jednak trzeba rozgrzać PC do czerwoności.

Większości osób do złożenia nowego zestawu komputerowego wystarczy śrubokręt, latarka oraz ewentualnie nożyk do przecięcia plomb na opakowaniach. Sprawa się jednak komplikuje w przypadku entuzjastów i droższych PC, bowiem wtedy w grę wchodzą już często autorskie układy chłodzenia cieczą.

Alphacool Core Heat Gun wyceniono na 129 złotych

Układy LC można podzielić na dwie główne grupy - z miękkimi wężykami lub twardymi rurkami. Pierwsza opcja jest tańsza i prostsza w montażu. Druga wymaga wiedzy, cierpliwości i umiejętności. Rurki bowiem trzeba samemu odpowiednio przyciąć i wygiąć, a to wymaga specjalnego sprzętu.

Alphacool Core Heat Gun to jak sama nazwa wskazuje nic innego jak... przewodowa opalarka o mocy 2000 W. Mamy tutaj do czynienia z dziewięcioma trybami pracy, które zapewniają temperaturę od 60 do 600°C oraz dwoma poziomami nadmuchu - 250 lub 500 L/min.

Samo urządzenie jest poręczne, a w zestawie dostajemy trzy różne dysze oraz stojak pozwalający na odłożenie opalarki nawet jeśli jest nadal ciepła. Sugerowana cena wynosi 29,99 euro, czyli około 129 zł. To sporo biorąc pod uwagę oferowane możliwości, bowiem w Polsce podobne urządzenia kosztują około 79-99 zł.

