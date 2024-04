Komputer jak Xbox Series X, tylko przewiewniejszy

Sharkoon zaprezentował nową obudowę skierowaną do fanów małych, ale wydajnych i chłodnych komputerów. Do wyboru jest wersja z i bez ARGB LED.

Jeszcze 10 czy 15 lat temu złożenie małego i wydajnego zestawu komputerowego nie należało do zadań łatwych. Wybór podzespołów ITX na rynku był niewielki, a często było trzeba sięgać po propozycje małych, wyspecjalizowanych producentów. Na szczęście się to zmieniło, a części SFF oferują nawet duże firmy.

Sharkoon Rebel C20 oferuje orientację poziomą i pionową

Dzisiaj skupimy się na obudowach komputerowych, bowiem Sharkoon pochwalił się swoim nowym modelem. Mowa o konstrukcji Mini Tower, której wszystkie panele stanowią siatkę mesh. Ma to zapewnić wzorową cyrkulację powietrza oraz niskie temperatury, nawet w przypadku topowych podzespołów.

Sharkoon Rebel C20 to obudowa o wymiarach 471 x 208 x 301 mm i masie 6,2 kg. W jej wnętrzu zmieścimy płyty główne w formacie Mini ITX, karty graficzne o długości do 365 milimetrów, chłodzenia procesora o wysokości do 175 milimetrów oraz zasilacze SFX-L. Dla nośników jest jedno miejsce 3,5" i pięć 2,5".

Pod względem wentylacji wjedzie tutaj do dziewięciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na boku, taki sam zestaw na górze, dwa mniejsze wentylatory na dole i jeden z tyłu. Fani układów chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj radiatory o długości do 360 milimetrów i grubości do 70 milimetrów.

Panel I/O znalazł się z przodu, przy dolnej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio oraz przycisk Power i Reset.

Opisywana obudowa trafiła już do sprzedaży w dwóch wersjach - z i bez podświetlenia. W pierwszym przypadku dostajemy "gołą" konstrukcję, w drugim w zestawie są trzy wentylatory 120 mm ARGB LED. Sugerowana cena ustalona została na 140 i 150 euro, a więc około 609 i 655 złotych.

Zobacz: Nintendo w tarapatach? Japończycy się wycofują

Zobacz: Nadciągają gogle VR nowej generacji. Będzie też tańsza wersja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne