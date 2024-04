Nintendo w tarapatach? Japończycy się wycofują

Nie mamy dobrych wieści dla fanów Nintendo, którzy czekają na nową konsolę. Japończycy w tym roku zdecydowali się odpuścić targi Gamescom.

Niemieckie targi Gamescom to największe w Europie i - po śmierci E3 - jedno z największych na świecie wydarzeń skierowanych go graczy. Właśnie tam często zapowiadane są nowe tytuły, konsumenci mają okazję przedpremierowo pograć w wiele gier, a czasami prezentowane są też zapowiedzi nowych sprzętów.

Zapowiedź Nintendo Switch 2 dopiero we wrześniu?

Nikogo więc nie powinno dziwić, że pojawiają się tutaj producenci, wydawcy, gracze oraz dziennikarze z całego świata. I niestety w tym roku zabraknie Nintendo. Jest to tym ważniejsze, że według wielu źródeł to właśnie na Gamescom 2023 za zamkniętymi drzwiami odbywały się pierwsze pokazy Nintendo Switch 2.

Tym samym sugeruje to, że Japończycy nie są gotowi do premiery swojej nowej konsoli, a przynajmniej jej oficjalnej prezentacji. Aktualnie spekuluje się, że Nintendo Switch 2 pojawi się dopiero w 2025 roku. To sporo czekania, zwłaszcza gdy konkurencja na rynku handheldów rośnie z dnia na dzień - Steam Deck, ROG Ally itd.

Gamescom to wspaniałe wydarzenie i każdego roku oceniamy, czy Nintendo powinno w nim uczestniczyć, czy nie. Po dokładnym rozważeniu wszystkich perspektyw podjęliśmy decyzję, że nie będziemy obecni na Gamescom 2024. Gracze będą mieli okazję wypróbować gry na Nintendo Switch podczas innych wydarzeń w ciągu roku.

- Nintendo UK

Na więcej szczegółów przyjdzie nam poczekać do maja. To właśnie wtedy Nintendo ujawni swoje plany dotyczące następnego roku fiskalnego, który potrwa do marca 2025. Kolejną dobrą datą do prezentacji Nintendo Switch 2 byłyby dopiero okolice września, kiedy odbywa się wydarzenie Nintendo Direct.

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Eurogamer, oprac. własne