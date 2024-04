Nadciągają gogle VR nowej generacji. Będzie też tańsza wersja

Szukasz najlepszych gogli VR na rynku? Zależy Ci na najnowszych technologiach i najlepszej specyfikacji? W takim razie Pimax ma coś dla Ciebie! Ale tanio nie będzie.

Pimax to chińska firma założona w 2015 roku, która działa na rynku wirtualnej rzeczywistości. Ten producent ma na swoim koncie już przynajmniej dwanaście różnych zestawów VR oraz kolejne kilkanaście patentów. Są one znane wśród użytkowników potrzebujących topowej specyfikacji, a więc głównie segmencie biznesowym.

Użytkownik ma możliwość wyboru między QLED i Micro OLED

Dzisiaj podczas wydarzenia Frontier 2024 zaprezentowane zostały dwie nowe pary gogli - Pimax Crystal Super oraz Pimax Crystal Light. Obie są dedykowane do pracy z komputerem (tzw. PCVR), ale pierwszy kusi swoimi możliwościami, zaś drugi to słabsza opcja o znacznie lepszej cenie.

Pimax Crystal Super są pierwszymi na świecie goglami pozwalającymi na wymianę optyki. Ekrany i soczewki są jednolitymi modułami, a użytkownik ma do wyboru matryce QLED oraz Micro OLED. W pierwszym przypadku mowa o rozdzielczośći 3840 x 3840 px per oko i 120 Hz, w drugim to już 4K per oko i 90 Hz.

Producent chwali się rekordowo dużym polem widzenia (FOV) oraz współczynnikiem na poziomie 50-57 PPD, a więc pikselami per kąt. Oczywiście nie zabrakło też 6DoF, a więc śledzenia zarówno osi obrotowych, jak i przejściowych. Sugerowana cena to od 1799 dolarów (ok. 7289 złotych), wysyłka ruszy w Q4 2024.

Pimax Crystal Light to przystępniejsza cenowo propozycja korzystająca z niewymiennych ekranów QLED lub Micro LED, które oferują rozdzielczość 2880 x 2880 px na każde oko i częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Dostajemy tutaj też strefowe wygaszanie, ale mowa o starszych soczewkach oferujących "tylko" 35 PPD.

Ponownie dostajemy 6DoF i dwa wbudowane mikrofony, a całość przy bardzo lekkiej wadze. Zasilanie odbywa się poprzez przewód DisplayPort, a w zestawie są dwa kontrolery. Tutaj jednak sugerowana cena to od 699 dolarów, czyli około 2835 złotych. Przedsprzedaż już wystartowała, a wysyłka rozpocznie się w maju.

Zobacz: To nie był żart. Złoto i tytan zagoszczą w naszych PC

Zobacz: Tak wielkiego monitora nie widziałeś. Olbrzym trafia do sprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pimax

Źródło tekstu: Pimax, oprac. własne