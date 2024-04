To nie był żart. Złoto i tytan zagoszczą w naszych PC

Zdaniem GIGABYTE komputer też może być prestiżowy. Dowodem na to są nowe podzespoły komputerowe, które wyposażono w dodatki z prawdziwego złota.

Na początku kwietnia w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, że GIGABYTE szykuje się do premiery wyjątkowych podzespołów komputerowych. W ramach gamingowej marki AORUS planowana była płyta główna i karta graficzna o ekstremalnej specyfikacji oraz z dodatkiem prawdziwego złota.

Do sprzedaży trafi bardzo ograniczona pula sprzętu

Chociaż dla części osób wyglądało to jak żart na prima aprilis, to Tajwańczycy dzisiaj oficjalnie zapowiedzieli nowe części. Mowa o świetnie wyglądającym, limitowanym i bardzo drogim zestawie dla fanów Intela i NVIDII.

GIGABYTE AORUS Z790 Xtreme X Ice to płyta w formacie E-ATX, którą wyposażono w gniazdo LGA 1700 pod procesory Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Dostajemy tutaj cztery banki dla pamięci DDR5 o maksymalnej częstotliwości do 8266 MHz oraz pojemności do 192 GB. Socket CPU jest pozłacany.

Na uwagę zasługuję też rozbudowany panel I/O z podwójnym Thudnerbolt 4, łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3, 10-gigabitowy kontroler sieciowy Marvell AQtion AQC107 czy wreszcie topowa warstwa dźwiękowa oparta na DAC w postaci ES9280AC wspieranym przez dwa układy ES9080.

Opisywana płyta główna oferuje też wbudowany wyświetlacz umieszczony na radiatorze sekcji zasilania, ogromne chłodzenie dla SSD PCI Express 5.0 x4 czy zdobienia z krystalizowanego tytanu. Co więcej producent obiecuje, że ich dopracowany BIOS pozwala osiągnąć do 6,3 GHz na procesorach Intel Core i9-14900KS.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 RUPER Xtreme Ice to karta graficzna o wymiarach 357 x 166 x 75 milimetrów. Zdecydowano się tutaj na trzy 110-milimetrowe wentylatory, komorę parową oraz dwanaście rurek cieplnych. Pozwala to na zaoferowania taktowania 2700 MHz, zamiast referencyjnych 2550 MHz.

Prócz tego nadal mowa o tej samej, białej kolorystyce ze zdobieniami z krystalizowanego tytanu. Nie zabrakło złotych akcentów, w tym wykonanej ze złota tabliczki znamionowej oraz wbudowanego ekranu LCD mogącego wyświetlać informacje o GPU i teksty, obrazki oraz animacje użytkownika.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają nieznane. Wiemy tylko, że będzie bardzo drogo, a oba podzespoły będą dostępne tylko w ramach limitowanego zestawu. Plotkuje się o ilości 300 lub 500 sztuk na cały świat.

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: GIGABYTE, oprac. własne