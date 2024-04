Samsung szykuje niespodziankę. Zobaczymy ją już w maju

Samsung wraca do walki o pozycję lidera na rynku SSD. Koreańczycy szykują się do premiery pamięci 3D NAND nowej generacji o jeszcze większej pojemności.

Chociaż na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie SSD od wielu różnych firm, to ich podzespoły są często bardzo podobne. Powód? Jest stosunkowo niewiele producentów kontrolerów oraz kości NAND. Mowa głównie o takich firmach jak Silicon Motion i Phison oraz Kioxia, SK hynix, Micron, YMTC oraz Samsung.

Samsung zaoferuje 430-warstw już w 2025 roku

Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych, bowiem z Korei Południowej napływają wieści na temat zbliżającej się premiery. Samsung ma podobno pokazać w maju pamięci V-NAND 9. generacji.

Nowe 3D NAND będzie charakteryzować się budową 290-warstwową, co jest sporym skokiem względem aktualnych kości 232-warstwowych z 2022 roku. Pozwoli to na zaoferowanie pojemniejszych wariantów nośników półprzewodnikowych oraz zmniejszy ich koszty produkcji (chociaż niekoniecznie cenę końcową).

Samsungowi udało się uzyskać taką gęstość dzięki zmianie ułożenia warstw w pionie. Doczekały się one zwiększenia liczby otworów, co zmniejsza gęstość danych per warstwę, ale zwiększa ją w ogólnym rozrachunku.

Co ciekawe, wygląda na to, że na V-NAND 10. generacji poczekamy znacznie krócej, ma się pojawić "wcześnie w 2025 roku". Tutaj przeskok będzie jeszcze większy, mowa bowiem o konstrukcji 430-warstwowej. Dla przypomnienia konkurencja celuje z pamięciami 1000-warstwowymi pamięciami 3D NAND do 2030 roku.

Zobacz: Piekło zamarzło. Po ponad 30 latach DOOM doczekał się mikropłatności

Zobacz: MSI się wygadało. Procesory AMD Ryzen 9000 są już blisko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Hankyung, TechPowerUP, oprac. własne