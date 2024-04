MSI się wygadało. Procesory AMD Ryzen 9000 są już blisko

Fani AMD powinni uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości. Wygląda na to, że nowe procesory Czerwonych zostaną lada moment oficjalnie zaprezentowane.

Wielkimi krokami zbliża się Computex 2024 czyli jedno z dwóch największych na świecie wydarzeń poświęconych nowym technologiom. To właśnie w Tajpej (Tajwan) w dniach od 4 do 7 czerwca najwięksi producenci z całego świata będą prezentować swoje nowości - procesory, karty graficzne, laptopy i wiele więcej.

AMD Ryzen 9000 może zaoferować nam więcej rdzeni

Sporo osób wiąże duże nadzieje zwłaszcza z wielką trójcą w postaci AMD, Intela oraz NVIDII. I wygląda na to, że pierwsza z wymienionych firm może w czerwcu zapowiedzieć swoje nowe konsumenckie CPU.

Płyta główna MSI B650 Carbon WiFi doczekała się aktualizacji BIOS-u w wersji beta, która ma zintegrowane poprawki AGESA 1.1.7.0a. Producent dopisał, że obejmują ona wsparcie dla procesorów następnej generacji. I chociaż MSI nie podaje o jaką rodzinę chodzi, to należy zakładać, że mowa o AMD Ryzen 9000.

Nowa seria ma korzystać z architektury Zen5 oraz gniazda AM5. Prócz tego reszta to domysły, ale mówi się o wzroście wydajności IPC o 15% oraz użyciu nowej litografii TSMC. To ostatnie mogłoby oznaczać wyższe taktowania. Pojawiały się też doniesienia o zwiększeniu maksymalnej liczby rdzeni z 16 do 32.

